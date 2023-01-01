5 بيزو فلبيني إلى ليرة تركية

تحويل PHP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٢٫٥٥ try

1.00000 PHP = 0.50951 TRY

Mid-market exchange rate at 02:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.072789.14571.464611.646510.963418.7244
1GBP1.1535411.23735102.8291.689421.899231.1113221.5984
1USD0.932250.808179183.1041.365351.534920.898117.4554
1INR0.01121760.009724910.012033110.01642940.01846990.01080690.210043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Philippine Peso / ليرة تركية
1 PHP0.50951 TRY
5 PHP2.54753 TRY
10 PHP5.09506 TRY
20 PHP10.19012 TRY
50 PHP25.47530 TRY
100 PHP50.95060 TRY
250 PHP127.37650 TRY
500 PHP254.75300 TRY
1000 PHP509.50600 TRY
2000 PHP1019.01200 TRY
5000 PHP2547.53000 TRY
10000 PHP5095.06000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Philippine Peso
1 TRY1.96268 PHP
5 TRY9.81340 PHP
10 TRY19.62680 PHP
20 TRY39.25360 PHP
50 TRY98.13400 PHP
100 TRY196.26800 PHP
250 TRY490.67000 PHP
500 TRY981.34000 PHP
1000 TRY1962.68000 PHP
2000 TRY3925.36000 PHP
5000 TRY9813.40000 PHP
10000 TRY19626.80000 PHP