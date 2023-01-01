5000 بيزو فلبيني إلى دينار تونسي

تحويل PHP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
٢٨١٫٦٦١ tnd

1.00000 PHP = 0.05633 TND

Mid-market exchange rate at 02:11
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365250.932251.534680.8082441300.75149.5457.28245
1CAD0.73246710.6828251.12410.592012952.756109.5375.33415
1EUR1.07271.464511.646260.86711395.31160.4357.81188
1AUD0.65160.8895970.60743910.526652847.56997.44354.74524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Tunisian Dinar
1 PHP0.05633 TND
5 PHP0.28166 TND
10 PHP0.56332 TND
20 PHP1.12664 TND
50 PHP2.81661 TND
100 PHP5.63322 TND
250 PHP14.08305 TND
500 PHP28.16610 TND
1000 PHP56.33220 TND
2000 PHP112.66440 TND
5000 PHP281.66100 TND
10000 PHP563.32200 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Philippine Peso
1 TND17.75180 PHP
5 TND88.75900 PHP
10 TND177.51800 PHP
20 TND355.03600 PHP
50 TND887.59000 PHP
100 TND1775.18000 PHP
250 TND4437.95000 PHP
500 TND8875.90000 PHP
1000 TND17751.80000 PHP
2000 TND35503.60000 PHP
5000 TND88759.00000 PHP
10000 TND177518.00000 PHP