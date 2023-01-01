10 آلاف بيزو فلبيني إلى دينار تونسي

تحويل PHP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ php
٥٦٣٫٤٢٥ tnd

1.00000 PHP = 0.05634 TND

Mid-market exchange rate at 02:09
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36520.932051.534330.8081791300.21149.5557.28245
1CAD0.73249310.6827231.123890.591986952.395109.5485.33435
1EUR1.07291.4647211.646180.86711395160.4557.81334
1AUD0.651750.8897690.60746610.526731847.41297.47254.74634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Tunisian Dinar
1 PHP0.05634 TND
5 PHP0.28171 TND
10 PHP0.56342 TND
20 PHP1.12685 TND
50 PHP2.81712 TND
100 PHP5.63425 TND
250 PHP14.08562 TND
500 PHP28.17125 TND
1000 PHP56.34250 TND
2000 PHP112.68500 TND
5000 PHP281.71250 TND
10000 PHP563.42500 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Philippine Peso
1 TND17.74860 PHP
5 TND88.74300 PHP
10 TND177.48600 PHP
20 TND354.97200 PHP
50 TND887.43000 PHP
100 TND1774.86000 PHP
250 TND4437.15000 PHP
500 TND8874.30000 PHP
1000 TND17748.60000 PHP
2000 TND35497.20000 PHP
5000 TND88743.00000 PHP
10000 TND177486.00000 PHP