50 دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

تحويل TND إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

50 tnd
893.34 php

1.000 TND = 17.87 PHP

Mid-market exchange rate at 10:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٢١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٣١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٨١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Philippine Peso
1 TND١٧٫٨٦٦٧٠ PHP
5 TND٨٩٫٣٣٣٥٠ PHP
10 TND١٧٨٫٦٦٧٠٠ PHP
20 TND٣٥٧٫٣٣٤٠٠ PHP
50 TND٨٩٣٫٣٣٥٠٠ PHP
100 TND١٬٧٨٦٫٦٧٠٠٠ PHP
250 TND٤٬٤٦٦٫٦٧٥٠٠ PHP
500 TND٨٬٩٣٣٫٣٥٠٠٠ PHP
1000 TND١٧٬٨٦٦٫٧٠٠٠٠ PHP
2000 TND٣٥٬٧٣٣٫٤٠٠٠٠ PHP
5000 TND٨٩٬٣٣٣٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 TND١٧٨٬٦٦٧٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Tunisian Dinar
1 PHP٠٫٠٥٥٩٧ TND
5 PHP٠٫٢٧٩٨٥ TND
10 PHP٠٫٥٥٩٧٠ TND
20 PHP١٫١١٩٤٠ TND
50 PHP٢٫٧٩٨٥١ TND
100 PHP٥٫٥٩٧٠٢ TND
250 PHP١٣٫٩٩٢٥٥ TND
500 PHP٢٧٫٩٨٥١٠ TND
1000 PHP٥٥٫٩٧٠٢٠ TND
2000 PHP١١١٫٩٤٠٤٠ TND
5000 PHP٢٧٩٫٨٥١٠٠ TND
10000 PHP٥٥٩٫٧٠٢٠٠ TND