10 دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

تحويل TND إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
178.74 php

1.000 TND = 17.87 PHP

Mid-market exchange rate at 10:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٩٥١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٨١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Philippine Peso
1 TND١٧٫٨٧٣٩٠ PHP
5 TND٨٩٫٣٦٩٥٠ PHP
10 TND١٧٨٫٧٣٩٠٠ PHP
20 TND٣٥٧٫٤٧٨٠٠ PHP
50 TND٨٩٣٫٦٩٥٠٠ PHP
100 TND١٬٧٨٧٫٣٩٠٠٠ PHP
250 TND٤٬٤٦٨٫٤٧٥٠٠ PHP
500 TND٨٬٩٣٦٫٩٥٠٠٠ PHP
1000 TND١٧٬٨٧٣٫٩٠٠٠٠ PHP
2000 TND٣٥٬٧٤٧٫٨٠٠٠٠ PHP
5000 TND٨٩٬٣٦٩٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 TND١٧٨٬٧٣٩٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Tunisian Dinar
1 PHP٠٫٠٥٥٩٥ TND
5 PHP٠٫٢٧٩٧٤ TND
10 PHP٠٫٥٥٩٤٨ TND
20 PHP١٫١١٨٩٥ TND
50 PHP٢٫٧٩٧٣٨ TND
100 PHP٥٫٥٩٤٧٦ TND
250 PHP١٣٫٩٨٦٩٠ TND
500 PHP٢٧٫٩٧٣٨٠ TND
1000 PHP٥٥٫٩٤٧٦٠ TND
2000 PHP١١١٫٨٩٥٢٠ TND
5000 PHP٢٧٩٫٧٣٨٠٠ TND
10000 PHP٥٥٩٫٤٧٦٠٠ TND