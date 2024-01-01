5,000 دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

تحويل TND إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
89,372.50 php

1.000 TND = 17.87 PHP

Mid-market exchange rate at 10:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٥١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٥١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Philippine Peso
1 TND١٧٫٨٧٤٥٠ PHP
5 TND٨٩٫٣٧٢٥٠ PHP
10 TND١٧٨٫٧٤٥٠٠ PHP
20 TND٣٥٧٫٤٩٠٠٠ PHP
50 TND٨٩٣٫٧٢٥٠٠ PHP
100 TND١٬٧٨٧٫٤٥٠٠٠ PHP
250 TND٤٬٤٦٨٫٦٢٥٠٠ PHP
500 TND٨٬٩٣٧٫٢٥٠٠٠ PHP
1000 TND١٧٬٨٧٤٫٥٠٠٠٠ PHP
2000 TND٣٥٬٧٤٩٫٠٠٠٠٠ PHP
5000 TND٨٩٬٣٧٢٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 TND١٧٨٬٧٤٥٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Tunisian Dinar
1 PHP٠٫٠٥٥٩٥ TND
5 PHP٠٫٢٧٩٧٣ TND
10 PHP٠٫٥٥٩٤٦ TND
20 PHP١٫١١٨٩١ TND
50 PHP٢٫٧٩٧٢٨ TND
100 PHP٥٫٥٩٤٥٥ TND
250 PHP١٣٫٩٨٦٣٨ TND
500 PHP٢٧٫٩٧٢٧٥ TND
1000 PHP٥٥٫٩٤٥٥٠ TND
2000 PHP١١١٫٨٩١٠٠ TND
5000 PHP٢٧٩٫٧٢٧٥٠ TND
10000 PHP٥٥٩٫٤٥٥٠٠ TND