100 بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

تحويل PHP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ php
١٫٦٠ chf

1.00000 PHP = 0.01605 CHF

Mid-market exchange rate at 00:04
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.3660.932151.534920.8083091309.11149.4857.30125
1CAD0.73206410.6823871.123660.591735958.353109.4335.34499
1EUR1.07281.4654411.646660.86721404.41160.3757.83278
1AUD0.65150.8899490.60728910.526614852.88597.38954.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الفرنك السويسري
1 PHP0.01605 CHF
5 PHP0.08025 CHF
10 PHP0.16050 CHF
20 PHP0.32100 CHF
50 PHP0.80250 CHF
100 PHP1.60500 CHF
250 PHP4.01250 CHF
500 PHP8.02500 CHF
1000 PHP16.05000 CHF
2000 PHP32.10000 CHF
5000 PHP80.25000 CHF
10000 PHP160.50000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Philippine Peso
1 CHF62.30540 PHP
5 CHF311.52700 PHP
10 CHF623.05400 PHP
20 CHF1246.10800 PHP
50 CHF3115.27000 PHP
100 CHF6230.54000 PHP
250 CHF15576.35000 PHP
500 CHF31152.70000 PHP
1000 CHF62305.40000 PHP
2000 CHF124610.80000 PHP
5000 CHF311527.00000 PHP
10000 CHF623054.00000 PHP