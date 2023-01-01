نيراس نيجيري إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل NGN إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
811 xaf

1.00000 NGN = 0.81116 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك فرنك بيك
1 NGN0.81116 XAF
5 NGN4.05579 XAF
10 NGN8.11157 XAF
20 NGN16.22314 XAF
50 NGN40.55785 XAF
100 NGN81.11570 XAF
250 NGN202.78925 XAF
500 NGN405.57850 XAF
1000 NGN811.15700 XAF
2000 NGN1622.31400 XAF
5000 NGN4055.78500 XAF
10000 NGN8111.57000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / النيرة النيجيرية
1 XAF1.23281 NGN
5 XAF6.16405 NGN
10 XAF12.32810 NGN
20 XAF24.65620 NGN
50 XAF61.64050 NGN
100 XAF123.28100 NGN
250 XAF308.20250 NGN
500 XAF616.40500 NGN
1000 XAF1232.81000 NGN
2000 XAF2465.62000 NGN
5000 XAF6164.05000 NGN
10000 XAF12328.10000 NGN