Nijerya nairasından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile NGN → XAF çevirin

1.000 ngn
401 xaf

1.00000 NGN = 0.40102 XAF

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856451.0782589.50951.453971.652490.94784518.3927
1 GBP1.1676111.25905104.5181.697771.929581.1067121.4767
1 USD0.92740.79425183.01371.348451.532570.8790517.0579
1 INR0.0111720.009567690.012046210.01624370.01846160.01058920.205483

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Nijerya nairasından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / CFA Frangı BCEAO
1 NGN0.40102 XAF
5 NGN2.00511 XAF
10 NGN4.01023 XAF
20 NGN8.02046 XAF
50 NGN20.05115 XAF
100 NGN40.10230 XAF
250 NGN100.25575 XAF
500 NGN200.51150 XAF
1000 NGN401.02300 XAF
2000 NGN802.04600 XAF
5000 NGN2005.11500 XAF
10000 NGN4010.23000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nijerya Nairası
1 XAF2.49362 NGN
5 XAF12.46810 NGN
10 XAF24.93620 NGN
20 XAF49.87240 NGN
50 XAF124.68100 NGN
100 XAF249.36200 NGN
250 XAF623.40500 NGN
500 XAF1246.81000 NGN
1000 XAF2493.62000 NGN
2000 XAF4987.24000 NGN
5000 XAF12468.10000 NGN
10000 XAF24936.20000 NGN