دولار ناميبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل NAD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٣٥٧٫٩٠ ttd

1.00000 NAD = 0.35790 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:30 UTC
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NAD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662020.964518.3652
1GBP1.15311.2292102.181.656591.916281.1120721.1748
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558970.904717.2265
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875410.01088330.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NAD0.35790 TTD
5 NAD1.78948 TTD
10 NAD3.57895 TTD
20 NAD7.15790 TTD
50 NAD17.89475 TTD
100 NAD35.78950 TTD
250 NAD89.47375 TTD
500 NAD178.94750 TTD
1000 NAD357.89500 TTD
2000 NAD715.79000 TTD
5000 NAD1789.47500 TTD
10000 NAD3578.95000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Namibian Dollar
1 TTD2.79411 NAD
5 TTD13.97055 NAD
10 TTD27.94110 NAD
20 TTD55.88220 NAD
50 TTD139.70550 NAD
100 TTD279.41100 NAD
250 TTD698.52750 NAD
500 TTD1397.05500 NAD
1000 TTD2794.11000 NAD
2000 TTD5588.22000 NAD
5000 TTD13970.55000 NAD
10000 TTD27941.10000 NAD