بيزو مكسيكي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل MXN إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٣٦٬٣٩٢ xaf

1.00000 MXN = 36.39210 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك فرنك بيك
1 MXN36.39210 XAF
5 MXN181.96050 XAF
10 MXN363.92100 XAF
20 MXN727.84200 XAF
50 MXN1819.60500 XAF
100 MXN3639.21000 XAF
250 MXN9098.02500 XAF
500 MXN18196.05000 XAF
1000 MXN36392.10000 XAF
2000 MXN72784.20000 XAF
5000 MXN181960.50000 XAF
10000 MXN363921.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Mexican Peso
1 XAF0.02748 MXN
5 XAF0.13739 MXN
10 XAF0.27479 MXN
20 XAF0.54957 MXN
50 XAF1.37393 MXN
100 XAF2.74785 MXN
250 XAF6.86963 MXN
500 XAF13.73925 MXN
1000 XAF27.47850 MXN
2000 XAF54.95700 MXN
5000 XAF137.39250 MXN
10000 XAF274.78500 MXN