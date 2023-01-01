روبية موريشية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل MUR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
7839.31 ars

1.00000 MUR = 7.83931 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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MUR إلى ARS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Argentine Peso
1 MUR7.83931 ARS
5 MUR39.19655 ARS
10 MUR78.39310 ARS
20 MUR156.78620 ARS
50 MUR391.96550 ARS
100 MUR783.93100 ARS
250 MUR1959.82750 ARS
500 MUR3919.65500 ARS
1000 MUR7839.31000 ARS
2000 MUR15678.62000 ARS
5000 MUR39196.55000 ARS
10000 MUR78393.10000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritian Rupee
1 ARS0.12756 MUR
5 ARS0.63781 MUR
10 ARS1.27562 MUR
20 ARS2.55124 MUR
50 ARS6.37810 MUR
100 ARS12.75620 MUR
250 ARS31.89050 MUR
500 ARS63.78100 MUR
1000 ARS127.56200 MUR
2000 ARS255.12400 MUR
5000 ARS637.81000 MUR
10000 ARS1275.62000 MUR