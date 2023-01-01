باتاكا ماكاوية إلى بات تايلاندي

تحويل MOP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٤٬٤٨٧٫٨٧ thb

1.00000 MOP = 4.48787 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:46 UTC
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MOP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661570.964218.3679
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916291.1119821.1837
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558850.904617.2323
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875260.01088210.207301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / باهت تايلندي
1 MOP4.48787 THB
5 MOP22.43935 THB
10 MOP44.87870 THB
20 MOP89.75740 THB
50 MOP224.39350 THB
100 MOP448.78700 THB
250 MOP1121.96750 THB
500 MOP2243.93500 THB
1000 MOP4487.87000 THB
2000 MOP8975.74000 THB
5000 MOP22439.35000 THB
10000 MOP44878.70000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Macanese Pataca
1 THB0.22282 MOP
5 THB1.11411 MOP
10 THB2.22823 MOP
20 THB4.45646 MOP
50 THB11.14115 MOP
100 THB22.28230 MOP
250 THB55.70575 MOP
500 THB111.41150 MOP
1000 THB222.82300 MOP
2000 THB445.64600 MOP
5000 THB1114.11500 MOP
10000 THB2228.23000 MOP