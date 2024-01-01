ألف باتاكا ماكاوية إلى بيزو فلبيني

تحويل MOP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mop
6,956.83 php

1.00000 MOP = 6.95683 PHP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Philippine Peso
1 MOP6.95683 PHP
5 MOP34.78415 PHP
10 MOP69.56830 PHP
20 MOP139.13660 PHP
50 MOP347.84150 PHP
100 MOP695.68300 PHP
250 MOP1739.20750 PHP
500 MOP3478.41500 PHP
1000 MOP6956.83000 PHP
2000 MOP13913.66000 PHP
5000 MOP34784.15000 PHP
10000 MOP69568.30000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Macanese Pataca
1 PHP0.14374 MOP
5 PHP0.71872 MOP
10 PHP1.43744 MOP
20 PHP2.87488 MOP
50 PHP7.18720 MOP
100 PHP14.37440 MOP
250 PHP35.93600 MOP
500 PHP71.87200 MOP
1000 PHP143.74400 MOP
2000 PHP287.48800 MOP
5000 PHP718.72000 MOP
10000 PHP1437.44000 MOP