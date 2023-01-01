1 بيزو فلبيني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل PHP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1 php
0.14 mop

1.00000 PHP = 0.14444 MOP

Mid-market exchange rate at 01:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072489.17011.465381.647190.9639518.7279
1GBP1.1532711.23675102.8361.689961.899621.1116921.598
1USD0.93250.808571183.151.366451.535980.8988517.4635
1INR0.01121450.009724240.012026510.01643360.01847240.010810.210024

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Macanese Pataca
1 PHP0.14444 MOP
5 PHP0.72222 MOP
10 PHP1.44444 MOP
20 PHP2.88888 MOP
50 PHP7.22220 MOP
100 PHP14.44440 MOP
250 PHP36.11100 MOP
500 PHP72.22200 MOP
1000 PHP144.44400 MOP
2000 PHP288.88800 MOP
5000 PHP722.22000 MOP
10000 PHP1444.44000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Philippine Peso
1 MOP6.92309 PHP
5 MOP34.61545 PHP
10 MOP69.23090 PHP
20 MOP138.46180 PHP
50 MOP346.15450 PHP
100 MOP692.30900 PHP
250 MOP1730.77250 PHP
500 MOP3461.54500 PHP
1000 MOP6923.09000 PHP
2000 MOP13846.18000 PHP
5000 MOP34615.45000 PHP
10000 MOP69230.90000 PHP