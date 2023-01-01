20 بيزو فلبيني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل PHP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٢٫٨٩ mop

1.00000 PHP = 0.14438 MOP

Mid-market exchange rate at 01:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072589.17841.465411.646830.9639518.7245
1GBP1.1533411.237102.8571.690171.899421.1117621.5964
1USD0.93240.808407183.151.366351.535510.898717.4587
1INR0.01121350.009722280.012026510.01643240.01846670.01080820.209966

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Macanese Pataca
1 PHP0.14438 MOP
5 PHP0.72192 MOP
10 PHP1.44384 MOP
20 PHP2.88768 MOP
50 PHP7.21920 MOP
100 PHP14.43840 MOP
250 PHP36.09600 MOP
500 PHP72.19200 MOP
1000 PHP144.38400 MOP
2000 PHP288.76800 MOP
5000 PHP721.92000 MOP
10000 PHP1443.84000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Philippine Peso
1 MOP6.92598 PHP
5 MOP34.62990 PHP
10 MOP69.25980 PHP
20 MOP138.51960 PHP
50 MOP346.29900 PHP
100 MOP692.59800 PHP
250 MOP1731.49500 PHP
500 MOP3462.99000 PHP
1000 MOP6925.98000 PHP
2000 MOP13851.96000 PHP
5000 MOP34629.90000 PHP
10000 MOP69259.80000 PHP