20 Filipinler pesosundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile PHP → MOP çevirin

1,000₱ PHP = 0,1365MOP$ MOP

07:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 PHP → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13920,1445
Düşük0,13610,1361
Ortalama0,13720,1406
Değişim-1.84%-3.76%
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1 PHP → MOP istatistikleri

PHP → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1392, en düşük 0,1361 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1372 oldu. PHP → MOP kurundaki değişiklik -1.84 değerindeydi.

PHP → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1445, en düşük 0,1361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1406 oldu. PHP → MOP kurundaki değişiklik -3.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5490,7921.398,65154,7157,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562992,126109,7465,138
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.474,32163,0857,636
1 AUD0,6460,910,61310,512903,10899,94,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Makau Patakası
1 PHP0,13653 MOP
5 PHP0,68267 MOP
10 PHP1,36534 MOP
20 PHP2,73068 MOP
50 PHP6,82670 MOP
100 PHP13,65340 MOP
250 PHP34,13350 MOP
500 PHP68,26700 MOP
1000 PHP136,53400 MOP
2000 PHP273,06800 MOP
5000 PHP682,67000 MOP
10000 PHP1.365,34000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Filipinler Pesosu
1 MOP7,32417 PHP
5 MOP36,62085 PHP
10 MOP73,24170 PHP
20 MOP146,48340 PHP
50 MOP366,20850 PHP
100 MOP732,41700 PHP
250 MOP1.831,04250 PHP
500 MOP3.662,08500 PHP
1000 MOP7.324,17000 PHP
2000 MOP14.648,34000 PHP
5000 MOP36.620,85000 PHP
10000 MOP73.241,70000 PHP