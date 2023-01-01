باتاكا ماكاوية إلى كرونة نروجية

تحويل MOP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
1341.81 nok

1.00000 MOP = 1.34181 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:44 UTC
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MOP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0659588.60921.43691.662170.964118.3686
1GBP1.1532711.2293102.1881.65711.916891.1118721.1834
1USD0.938150.813471183.1271.3481.559330.9044517.2321
1INR0.01128550.009785880.012029810.01621620.01875840.01088030.207298

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / كروني نرويجي
1 MOP1.34181 NOK
5 MOP6.70905 NOK
10 MOP13.41810 NOK
20 MOP26.83620 NOK
50 MOP67.09050 NOK
100 MOP134.18100 NOK
250 MOP335.45250 NOK
500 MOP670.90500 NOK
1000 MOP1341.81000 NOK
2000 MOP2683.62000 NOK
5000 MOP6709.05000 NOK
10000 MOP13418.10000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Macanese Pataca
1 NOK0.74526 MOP
5 NOK3.72632 MOP
10 NOK7.45263 MOP
20 NOK14.90526 MOP
50 NOK37.26315 MOP
100 NOK74.52630 MOP
250 NOK186.31575 MOP
500 NOK372.63150 MOP
1000 NOK745.26300 MOP
2000 NOK1490.52600 MOP
5000 NOK3726.31500 MOP
10000 NOK7452.63000 MOP