كيات ميانماري إلى فرنك سويسري

تحويل MMK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
52 xpf

1.00000 MMK = 0.05195 XPF

Mid-market exchange rate at 21:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095391.27681.491251.658040.9644518.8073
1 GBP1.1527411.26265105.2231.71911.911371.1117621.6808
1 USD0.9130.791985183.3351.36151.513780.8805517.1709
1 INR0.01095570.009503630.011999810.01633770.01816490.01056640.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / فرنك الـ CFP
1 MMK0.05195 XPF
5 MMK0.25973 XPF
10 MMK0.51945 XPF
20 MMK1.03890 XPF
50 MMK2.59726 XPF
100 MMK5.19452 XPF
250 MMK12.98630 XPF
500 MMK25.97260 XPF
1000 MMK51.94520 XPF
2000 MMK103.89040 XPF
5000 MMK259.72600 XPF
10000 MMK519.45200 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Myanma Kyat
1 XPF19.25100 MMK
5 XPF96.25500 MMK
10 XPF192.51000 MMK
20 XPF385.02000 MMK
50 XPF962.55000 MMK
100 XPF1925.10000 MMK
250 XPF4812.75000 MMK
500 XPF9625.50000 MMK
1000 XPF19251.00000 MMK
2000 XPF38502.00000 MMK
5000 XPF96255.00000 MMK
10000 XPF192510.00000 MMK