دينار مقدوني إلى كرونة سويدية

تحويل MKD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٩٢٫٨٩ sek

1.00000 MKD = 0.19289 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:2 UTC
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MKD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.06688.61341.436971.660570.9638518.3698
1GBP1.1538711.23005102.251.658111.916111.1121621.1968
1USD0.93810.812975183.1271.3481.557750.9041517.2325
1INR0.0112850.009779920.012029810.01621620.01873940.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الكرونا السويدية
1 MKD0.19289 SEK
5 MKD0.96447 SEK
10 MKD1.92894 SEK
20 MKD3.85788 SEK
50 MKD9.64470 SEK
100 MKD19.28940 SEK
250 MKD48.22350 SEK
500 MKD96.44700 SEK
1000 MKD192.89400 SEK
2000 MKD385.78800 SEK
5000 MKD964.47000 SEK
10000 MKD1928.94000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / دينار مقدوني
1 SEK5.18419 MKD
5 SEK25.92095 MKD
10 SEK51.84190 MKD
20 SEK103.68380 MKD
50 SEK259.20950 MKD
100 SEK518.41900 MKD
250 SEK1296.04750 MKD
500 SEK2592.09500 MKD
1000 SEK5184.19000 MKD
2000 SEK10368.38000 MKD
5000 SEK25920.95000 MKD
10000 SEK51841.90000 MKD