دينار مقدوني إلى درام أرميني

تحويل MKD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٦٬٦٧٣٫٢٧ amd

1.00000 MKD = 6.67327 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:49 UTC
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MKD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / درام أرمينية
1 MKD6.67327 AMD
5 MKD33.36635 AMD
10 MKD66.73270 AMD
20 MKD133.46540 AMD
50 MKD333.66350 AMD
100 MKD667.32700 AMD
250 MKD1668.31750 AMD
500 MKD3336.63500 AMD
1000 MKD6673.27000 AMD
2000 MKD13346.54000 AMD
5000 MKD33366.35000 AMD
10000 MKD66732.70000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دينار مقدوني
1 AMD0.14985 MKD
5 AMD0.74926 MKD
10 AMD1.49852 MKD
20 AMD2.99704 MKD
50 AMD7.49260 MKD
100 AMD14.98520 MKD
250 AMD37.46300 MKD
500 AMD74.92600 MKD
1000 AMD149.85200 MKD
2000 AMD299.70400 MKD
5000 AMD749.26000 MKD
10000 AMD1498.52000 MKD