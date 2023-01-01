ليو مولدوفي إلى كرونة سويدية

تحويل MDL إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
620.58 sek

1.00000 MDL = 0.62058 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:28 UTC
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MDL إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.964218.3584
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1119821.173
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.904717.225
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الكرونا السويدية
1 MDL0.62058 SEK
5 MDL3.10291 SEK
10 MDL6.20583 SEK
20 MDL12.41166 SEK
50 MDL31.02915 SEK
100 MDL62.05830 SEK
250 MDL155.14575 SEK
500 MDL310.29150 SEK
1000 MDL620.58300 SEK
2000 MDL1241.16600 SEK
5000 MDL3102.91500 SEK
10000 MDL6205.83000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / مولدوفى Leu
1 SEK1.61139 MDL
5 SEK8.05695 MDL
10 SEK16.11390 MDL
20 SEK32.22780 MDL
50 SEK80.56950 MDL
100 SEK161.13900 MDL
250 SEK402.84750 MDL
500 SEK805.69500 MDL
1000 SEK1611.39000 MDL
2000 SEK3222.78000 MDL
5000 SEK8056.95000 MDL
10000 SEK16113.90000 MDL