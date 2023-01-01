ليو مولدوفي إلى وون كوري جنوبي

تحويل MDL إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
74463 krw

1.00000 MDL = 74.46260 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 20:23 UTC
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MDL إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065888.58931.437391.661680.963918.363
1GBP1.1531411.22905102.1591.657561.91621.1115121.1757
1USD0.938250.813637183.121.348651.559090.904417.2293
1INR0.0112880.00978870.012030810.01622530.01875710.01088070.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / وون كوريا الجنوبية
1 MDL74.46260 KRW
5 MDL372.31300 KRW
10 MDL744.62600 KRW
20 MDL1489.25200 KRW
50 MDL3723.13000 KRW
100 MDL7446.26000 KRW
250 MDL18615.65000 KRW
500 MDL37231.30000 KRW
1000 MDL74462.60000 KRW
2000 MDL148925.20000 KRW
5000 MDL372313.00000 KRW
10000 MDL744626.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / مولدوفى Leu
1 KRW0.01343 MDL
5 KRW0.06715 MDL
10 KRW0.13430 MDL
20 KRW0.26859 MDL
50 KRW0.67148 MDL
100 KRW1.34296 MDL
250 KRW3.35740 MDL
500 KRW6.71480 MDL
1000 KRW13.42960 MDL
2000 KRW26.85920 MDL
5000 KRW67.14800 MDL
10000 KRW134.29600 MDL