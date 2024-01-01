Moldova leyinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile MDL → KRW çevirin

1.000 mdl
74.622 krw

1.00000 MDL = 74.62150 KRW

11:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855651.0737589.16371.453961.652050.9480918.3348
1 GBP1.168711.25495104.211.699331.930841.1080321.4289
1 USD0.931350.796844183.03951.35411.538580.8829517.0755
1 INR0.01121530.009595970.012042510.01630670.01852830.01063290.205631

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Kore Wonu
1 MDL74.62150 KRW
5 MDL373.10750 KRW
10 MDL746.21500 KRW
20 MDL1492.43000 KRW
50 MDL3731.07500 KRW
100 MDL7462.15000 KRW
250 MDL18655.37500 KRW
500 MDL37310.75000 KRW
1000 MDL74621.50000 KRW
2000 MDL149243.00000 KRW
5000 MDL373107.50000 KRW
10000 MDL746215.00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moldova Leyi
1 KRW0.01340 MDL
5 KRW0.06700 MDL
10 KRW0.13401 MDL
20 KRW0.26802 MDL
50 KRW0.67005 MDL
100 KRW1.34010 MDL
250 KRW3.35025 MDL
500 KRW6.70050 MDL
1000 KRW13.40100 MDL
2000 KRW26.80200 MDL
5000 KRW67.00500 MDL
10000 KRW134.01000 MDL