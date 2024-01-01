bin Güney Kore wonundan Moldova leyine
Reel döviz kuru ile KRW → MDL çevirin
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KRW → MDL çevrim grafiği
1 KRW = 0,01295 MDL
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|1 KRW → MDL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0130
|0,0133
|Düşük
|0,0127
|0,0127
|Ortalama
|0,0129
|0,0130
|Değişim
|0.03%
|-1.19%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → MDL istatistikleri
KRW → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0127 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0129 oldu. KRW → MDL kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.
KRW → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0133, en düşük 0,0127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0130 oldu. KRW → MDL kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moldova Leyi
|1 KRW
|0,01295 MDL
|5 KRW
|0,06473 MDL
|10 KRW
|0,12947 MDL
|20 KRW
|0,25894 MDL
|50 KRW
|0,64735 MDL
|100 KRW
|1,29469 MDL
|250 KRW
|3,23673 MDL
|500 KRW
|6,47345 MDL
|1000 KRW
|12,94690 MDL
|2000 KRW
|25,89380 MDL
|5000 KRW
|64,73450 MDL
|10000 KRW
|129,46900 MDL
|20000 KRW
|258,93800 MDL
|30000 KRW
|388,40700 MDL
|40000 KRW
|517,87600 MDL
|50000 KRW
|647,34500 MDL
|Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Kore Wonu
|1 MDL
|77,23870 KRW
|5 MDL
|386,19350 KRW
|10 MDL
|772,38700 KRW
|20 MDL
|1.544,77400 KRW
|50 MDL
|3.861,93500 KRW
|100 MDL
|7.723,87000 KRW
|250 MDL
|19.309,67500 KRW
|500 MDL
|38.619,35000 KRW
|1000 MDL
|77.238,70000 KRW
|2000 MDL
|154.477,40000 KRW
|5000 MDL
|386.193,50000 KRW
|10000 MDL
|772.387,00000 KRW