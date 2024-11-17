Güney Kore wonundan Moldova leyine Geçmiş Döviz Kurları
Güney Kore wonundan Moldova leyine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Kore wonundan (KRW) Moldova leyine (MDL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KRW - MDL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KRW → MDL çevrim grafiği
1 KRW = 0.01295 MDL
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Güney Kore wonu → Moldova leyi döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Kore wonu Moldova leyine döviz kuru şu anda 0.013, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Güney Kore wonu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.397 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Kore wonu Moldova leyine döviz kuru en yüksek değeri 0.013 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0.013 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.831 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Güney Kore wonundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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