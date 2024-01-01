2.000 Moldova leyinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile MDL → KRW çevirin

2.000 mdl
155.235 krw

1,000L MDL = 77,62₩ KRW

16:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → KRW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek78,872078,8720
Düşük77,274176,0600
Ortalama78,058777,7482
Değişim-0.25%1.01%
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1 MDL → KRW istatistikleri

MDL → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 78,8720, en düşük 77,2741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 78,0587 oldu. MDL → KRW kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

MDL → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 78,8720, en düşük 76,0600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 77,7482 oldu. MDL → KRW kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,1941,3851,53483,7461,6781,336
1 GBP1,276123,221,7681,958106,8772,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13311,10860,4511,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Kore Wonu
1 MDL77,61740 KRW
5 MDL388,08700 KRW
10 MDL776,17400 KRW
20 MDL1.552,34800 KRW
50 MDL3.880,87000 KRW
100 MDL7.761,74000 KRW
250 MDL19.404,35000 KRW
500 MDL38.808,70000 KRW
1000 MDL77.617,40000 KRW
2000 MDL155.234,80000 KRW
5000 MDL388.087,00000 KRW
10000 MDL776.174,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moldova Leyi
1 KRW0,01288 MDL
5 KRW0,06442 MDL
10 KRW0,12884 MDL
20 KRW0,25767 MDL
50 KRW0,64419 MDL
100 KRW1,28837 MDL
250 KRW3,22093 MDL
500 KRW6,44185 MDL
1000 KRW12,88370 MDL
2000 KRW25,76740 MDL
5000 KRW64,41850 MDL
10000 KRW128,83700 MDL
20000 KRW257,67400 MDL
30000 KRW386,51100 MDL
40000 KRW515,34800 MDL
50000 KRW644,18500 MDL