5.000 Güney Kore wonundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KRW → MDL çevirin

1,000₩ KRW = 0,01295L MDL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 KRW → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01300,0133
Düşük0,01270,0127
Ortalama0,01290,0130
Değişim0.03%-1.19%
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1 KRW → MDL istatistikleri

KRW → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0127 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0129 oldu. KRW → MDL kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

KRW → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0133, en düşük 0,0127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0130 oldu. KRW → MDL kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moldova Leyi
1 KRW0,01295 MDL
5 KRW0,06473 MDL
10 KRW0,12947 MDL
20 KRW0,25894 MDL
50 KRW0,64735 MDL
100 KRW1,29469 MDL
250 KRW3,23673 MDL
500 KRW6,47345 MDL
1000 KRW12,94690 MDL
2000 KRW25,89380 MDL
5000 KRW64,73450 MDL
10000 KRW129,46900 MDL
20000 KRW258,93800 MDL
30000 KRW388,40700 MDL
40000 KRW517,87600 MDL
50000 KRW647,34500 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Kore Wonu
1 MDL77,23870 KRW
5 MDL386,19350 KRW
10 MDL772,38700 KRW
20 MDL1.544,77400 KRW
50 MDL3.861,93500 KRW
100 MDL7.723,87000 KRW
250 MDL19.309,67500 KRW
500 MDL38.619,35000 KRW
1000 MDL77.238,70000 KRW
2000 MDL154.477,40000 KRW
5000 MDL386.193,50000 KRW
10000 MDL772.387,00000 KRW