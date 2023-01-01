لوتي ليسوتو إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل LSL إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
358.29 ttd

1.00000 LSL = 0.35829 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437391.661730.963918.3682
1GBP1.1532711.2294102.1881.657721.916451.1116421.1838
1USD0.93810.813405183.121.34841.558850.9042517.231
1INR0.01128590.009785910.012030810.01622230.01875420.01087880.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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LSL إلى USD

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LSL0.35829 TTD
5 LSL1.79146 TTD
10 LSL3.58291 TTD
20 LSL7.16582 TTD
50 LSL17.91455 TTD
100 LSL35.82910 TTD
250 LSL89.57275 TTD
500 LSL179.14550 TTD
1000 LSL358.29100 TTD
2000 LSL716.58200 TTD
5000 LSL1791.45500 TTD
10000 LSL3582.91000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Lesotho Loti
1 TTD2.79103 LSL
5 TTD13.95515 LSL
10 TTD27.91030 LSL
20 TTD55.82060 LSL
50 TTD139.55150 LSL
100 TTD279.10300 LSL
250 TTD697.75750 LSL
500 TTD1395.51500 LSL
1000 TTD2791.03000 LSL
2000 TTD5582.06000 LSL
5000 TTD13955.15000 LSL
10000 TTD27910.30000 LSL