لوتي ليسوتو إلى بيزو فلبيني

تحويل LSL إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٣٬٠٠٢٫١٨ php

1.00000 LSL = 3.00218 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:56 UTC
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LSL إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437451.661910.9638518.3668
1GBP1.1530711.2294102.1881.657481.91631.1113921.1781
1USD0.93790.813405183.121.34821.558720.90417.2264
1INR0.01128380.009785910.012030810.01621990.01875270.01087580.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Philippine Peso
1 LSL3.00218 PHP
5 LSL15.01090 PHP
10 LSL30.02180 PHP
20 LSL60.04360 PHP
50 LSL150.10900 PHP
100 LSL300.21800 PHP
250 LSL750.54500 PHP
500 LSL1501.09000 PHP
1000 LSL3002.18000 PHP
2000 LSL6004.36000 PHP
5000 LSL15010.90000 PHP
10000 LSL30021.80000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Lesotho Loti
1 PHP0.33309 LSL
5 PHP1.66546 LSL
10 PHP3.33092 LSL
20 PHP6.66184 LSL
50 PHP16.65460 LSL
100 PHP33.30920 LSL
250 PHP83.27300 LSL
500 PHP166.54600 LSL
1000 PHP333.09200 LSL
2000 PHP666.18400 LSL
5000 PHP1665.46000 LSL
10000 PHP3330.92000 LSL