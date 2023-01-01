دولار ليبيري إلى درهم مغربي

تحويل LRD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
53.84 mad

1.00000 LRD = 0.05384 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:38 UTC
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LRD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437021.661140.963718.3339
1GBP1.15311.22935102.1841.656921.915321.1111521.1394
1USD0.93790.813438183.121.34781.5580.903917.1956
1INR0.01128380.009786310.012030810.01621510.01874390.01087460.206877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الدرهم المغربي
1 LRD0.05384 MAD
5 LRD0.26922 MAD
10 LRD0.53845 MAD
20 LRD1.07690 MAD
50 LRD2.69225 MAD
100 LRD5.38450 MAD
250 LRD13.46125 MAD
500 LRD26.92250 MAD
1000 LRD53.84500 MAD
2000 LRD107.69000 MAD
5000 LRD269.22500 MAD
10000 LRD538.45000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار ليبري
1 MAD18.57180 LRD
5 MAD92.85900 LRD
10 MAD185.71800 LRD
20 MAD371.43600 LRD
50 MAD928.59000 LRD
100 MAD1857.18000 LRD
250 MAD4642.95000 LRD
500 MAD9285.90000 LRD
1000 MAD18571.80000 LRD
2000 MAD37143.60000 LRD
5000 MAD92859.00000 LRD
10000 MAD185718.00000 LRD