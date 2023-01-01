دينار كويتي إلى فرنك قمري

تحويل KWD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬٥٠١٬٧٠٠ kmf

1.00000 KWD = 1501.70000 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / فرنك جزر القمر
1 KWD1501.70000 KMF
5 KWD7508.50000 KMF
10 KWD15017.00000 KMF
20 KWD30034.00000 KMF
50 KWD75085.00000 KMF
100 KWD150170.00000 KMF
250 KWD375425.00000 KMF
500 KWD750850.00000 KMF
1000 KWD1501700.00000 KMF
2000 KWD3003400.00000 KMF
5000 KWD7508500.00000 KMF
10000 KWD15017000.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Kuwaiti Dinar
1 KMF0.00067 KWD
5 KMF0.00333 KWD
10 KMF0.00666 KWD
20 KMF0.01332 KWD
50 KMF0.03330 KWD
100 KMF0.06659 KWD
250 KMF0.16648 KWD
500 KMF0.33296 KWD
1000 KMF0.66591 KWD
2000 KMF1.33182 KWD
5000 KMF3.32956 KWD
10000 KMF6.65912 KWD