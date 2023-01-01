دينار كويتي إلى كولون كوستاريكي

تحويل KWD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
1735450 crc

1.00000 KWD = 1735.45000 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066588.66291.436471.659530.963418.2955
1GBP1.1533411.22995102.2511.656621.913871.1111221.0994
1USD0.937650.813041183.13451.34691.556060.9033517.1547
1INR0.01127870.009779830.012028710.01620150.01871730.01086610.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / كوستاريكا كولوين
1 KWD1735.45000 CRC
5 KWD8677.25000 CRC
10 KWD17354.50000 CRC
20 KWD34709.00000 CRC
50 KWD86772.50000 CRC
100 KWD173545.00000 CRC
250 KWD433862.50000 CRC
500 KWD867725.00000 CRC
1000 KWD1735450.00000 CRC
2000 KWD3470900.00000 CRC
5000 KWD8677250.00000 CRC
10000 KWD17354500.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Kuwaiti Dinar
1 CRC0.00058 KWD
5 CRC0.00288 KWD
10 CRC0.00576 KWD
20 CRC0.01152 KWD
50 CRC0.02881 KWD
100 CRC0.05762 KWD
250 CRC0.14406 KWD
500 CRC0.28811 KWD
1000 CRC0.57622 KWD
2000 CRC1.15244 KWD
5000 CRC2.88111 KWD
10000 CRC5.76221 KWD