دينار كويتي إلى دولار بروني

تحويل KWD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٬٤٢٤٫١٤ bnd

1.00000 KWD = 4.42414 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BND
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بروني
1 KWD4.42414 BND
5 KWD22.12070 BND
10 KWD44.24140 BND
20 KWD88.48280 BND
50 KWD221.20700 BND
100 KWD442.41400 BND
250 KWD1106.03500 BND
500 KWD2212.07000 BND
1000 KWD4424.14000 BND
2000 KWD8848.28000 BND
5000 KWD22120.70000 BND
10000 KWD44241.40000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Kuwaiti Dinar
1 BND0.22603 KWD
5 BND1.13017 KWD
10 BND2.26033 KWD
20 BND4.52066 KWD
50 BND11.30165 KWD
100 BND22.60330 KWD
250 BND56.50825 KWD
500 BND113.01650 KWD
1000 BND226.03300 KWD
2000 BND452.06600 KWD
5000 BND1130.16500 KWD
10000 BND2260.33000 KWD