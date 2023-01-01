فرنك قمري إلى بات تايلاندي

تحويل KMF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٧٧٫٩٤ thb

1.00000 KMF = 0.07794 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:38 UTC
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KMF إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436611.659230.9638518.3015
1GBP1.153411.23045102.2931.656991.913761.1117121.109
1USD0.93740.812711183.13451.346651.555330.903517.1555
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619840.01870860.01086790.206358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / باهت تايلندي
1 KMF0.07794 THB
5 KMF0.38968 THB
10 KMF0.77937 THB
20 KMF1.55873 THB
50 KMF3.89683 THB
100 KMF7.79366 THB
250 KMF19.48415 THB
500 KMF38.96830 THB
1000 KMF77.93660 THB
2000 KMF155.87320 THB
5000 KMF389.68300 THB
10000 KMF779.36600 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / فرنك جزر القمر
1 THB12.83090 KMF
5 THB64.15450 KMF
10 THB128.30900 KMF
20 THB256.61800 KMF
50 THB641.54500 KMF
100 THB1283.09000 KMF
250 THB3207.72500 KMF
500 THB6415.45000 KMF
1000 THB12830.90000 KMF
2000 THB25661.80000 KMF
5000 THB64154.50000 KMF
10000 THB128309.00000 KMF