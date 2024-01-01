Komor frangından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KMF → THB çevirin

1.000 kmf
78,91 thb

1.00000 KMF = 0.07891 THB

09:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0732589.11651.45281.652420.94741518.3114
1 GBP1.1695611.25525104.2291.699171.932641.1080621.4166
1 USD0.931750.796654183.03421.353651.539650.8827517.0616
1 INR0.01122130.009594290.012043210.01630230.01854230.01063120.205477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Tayland Bahtı
1 KMF0.07891 THB
5 KMF0.39454 THB
10 KMF0.78908 THB
20 KMF1.57817 THB
50 KMF3.94542 THB
100 KMF7.89083 THB
250 KMF19.72707 THB
500 KMF39.45415 THB
1000 KMF78.90830 THB
2000 KMF157.81660 THB
5000 KMF394.54150 THB
10000 KMF789.08300 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Komor Frangı
1 THB12.67290 KMF
5 THB63.36450 KMF
10 THB126.72900 KMF
20 THB253.45800 KMF
50 THB633.64500 KMF
100 THB1267.29000 KMF
250 THB3168.22500 KMF
500 THB6336.45000 KMF
1000 THB12672.90000 KMF
2000 THB25345.80000 KMF
5000 THB63364.50000 KMF
10000 THB126729.00000 KMF