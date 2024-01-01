دينار أردني إلى فرنك سويسري Historical Exchange Rates
Welcome to the دينار أردني إلى فرنك سويسري history summary. This is the دينار أردني (JOD) إلى فرنك سويسري (XPF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JOD and XPF historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دينار أردني إلى فرنك سويسري exchange rate history
The exchange rate for دينار أردني إلى فرنك سويسري is currently ١٥٣٫٤٩٦ today, reflecting a -0.022% change since yesterday. Over the past week, the value of دينار أردني has remained relatively stable, with a -0.963% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دينار أردني إلى فرنك سويسري has fluctuated between a high of ١٥٤٫٩٨٨ on 10-08-2024 and a low of ١٥٣٫١٤٨ on 14-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a -0.574% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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