دينار أردني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JOD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
9567.77 ttd

1.00000 JOD = 9.56777 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.60481.43681.661160.963418.3194
1GBP1.1534711.22935102.2011.657291.916071.1112521.1306
1USD0.938250.813438183.13451.34811.55860.90417.1884
1INR0.01128610.00978460.012028710.01621590.0187480.01087390.206754

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JOD9.56777 TTD
5 JOD47.83885 TTD
10 JOD95.67770 TTD
20 JOD191.35540 TTD
50 JOD478.38850 TTD
100 JOD956.77700 TTD
250 JOD2391.94250 TTD
500 JOD4783.88500 TTD
1000 JOD9567.77000 TTD
2000 JOD19135.54000 TTD
5000 JOD47838.85000 TTD
10000 JOD95677.70000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الدينار الأردني
1 TTD0.10452 JOD
5 TTD0.52259 JOD
10 TTD1.04518 JOD
20 TTD2.09036 JOD
50 TTD5.22590 JOD
100 TTD10.45180 JOD
250 TTD26.12950 JOD
500 TTD52.25900 JOD
1000 TTD104.51800 JOD
2000 TTD209.03600 JOD
5000 TTD522.59000 JOD
10000 TTD1045.18000 JOD