دينار أردني إلى فرنك قمري

تحويل JOD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
654034 kmf

1.00000 JOD = 654.03400 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / فرنك جزر القمر
1 JOD654.03400 KMF
5 JOD3270.17000 KMF
10 JOD6540.34000 KMF
20 JOD13080.68000 KMF
50 JOD32701.70000 KMF
100 JOD65403.40000 KMF
250 JOD163508.50000 KMF
500 JOD327017.00000 KMF
1000 JOD654034.00000 KMF
2000 JOD1308068.00000 KMF
5000 JOD3270170.00000 KMF
10000 JOD6540340.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدينار الأردني
1 KMF0.00153 JOD
5 KMF0.00764 JOD
10 KMF0.01529 JOD
20 KMF0.03058 JOD
50 KMF0.07645 JOD
100 KMF0.15290 JOD
250 KMF0.38224 JOD
500 KMF0.76448 JOD
1000 KMF1.52897 JOD
2000 KMF3.05794 JOD
5000 KMF7.64485 JOD
10000 KMF15.28970 JOD