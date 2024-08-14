دينار أردني إلى الدراما الأرمينية Historical Exchange Rates
Welcome to the دينار أردني إلى الدراما الأرمينية history summary. This is the دينار أردني (JOD) إلى الدراما الأرمينية (AMD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JOD and AMD historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دينار أردني إلى الدراما الأرمينية exchange rate history
The exchange rate for دينار أردني إلى الدراما الأرمينية is currently ٥٤٦٫٦٤٥ today, reflecting a -0.175% change since yesterday. Over the past week, the value of دينار أردني has remained relatively stable, with a -0.186% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دينار أردني إلى الدراما الأرمينية has fluctuated between a high of ٥٤٨٫٤٢٧ on 14-08-2024 and a low of ٥٤٦٫٦٣٩ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a 0.202% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار أردني إلى درام أرميني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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