جنيه مانكس إلى بولا بوتسواني

تحويل IMP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
١٧٬١١٣٫٩٠ bwp

1.00000 IMP = 17.11390 BWP

Mid-market exchange rate at 20:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492371.658120.964418.8202
1 GBP1.1527411.26305105.2691.720461.911541.111721.6967
1 USD0.912750.791734183.3451.362151.513430.8802517.178
1 INR0.01095140.009499480.011998310.01634350.01815860.01056150.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Botswanan Pula
1 IMP17.11390 BWP
5 IMP85.56950 BWP
10 IMP171.13900 BWP
20 IMP342.27800 BWP
50 IMP855.69500 BWP
100 IMP1711.39000 BWP
250 IMP4278.47500 BWP
500 IMP8556.95000 BWP
1000 IMP17113.90000 BWP
2000 IMP34227.80000 BWP
5000 IMP85569.50000 BWP
10000 IMP171139.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه جزيرة مان
1 BWP0.05843 IMP
5 BWP0.29216 IMP
10 BWP0.58432 IMP
20 BWP1.16864 IMP
50 BWP2.92161 IMP
100 BWP5.84322 IMP
250 BWP14.60805 IMP
500 BWP29.21610 IMP
1000 BWP58.43220 IMP
2000 BWP116.86440 IMP
5000 BWP292.16100 IMP
10000 BWP584.32200 IMP