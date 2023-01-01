1 بولا بوتسواني إلى جنيه مانكس

تحويل BWP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٠٫٠٦ imp

1.00000 BWP = 0.05840 IMP

Mid-market exchange rate at 21:47
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أعلى العملات

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118.83130.91371.340451.36381.644330.7935251.51976
1 ZAR0.053103110.04852030.0711820.0724220.0873190.04213860.0807038
1 EUR1.0944520.609911.467061.492611.799640.868451.6633
1 SGD0.74601814.04850.68163711.017421.22670.5919841.13377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه جزيرة مان
1 BWP0.05840 IMP
5 BWP0.29200 IMP
10 BWP0.58401 IMP
20 BWP1.16801 IMP
50 BWP2.92003 IMP
100 BWP5.84006 IMP
250 BWP14.60015 IMP
500 BWP29.20030 IMP
1000 BWP58.40060 IMP
2000 BWP116.80120 IMP
5000 BWP292.00300 IMP
10000 BWP584.00600 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Botswanan Pula
1 IMP17.12310 BWP
5 IMP85.61550 BWP
10 IMP171.23100 BWP
20 IMP342.46200 BWP
50 IMP856.15500 BWP
100 IMP1712.31000 BWP
250 IMP4280.77500 BWP
500 IMP8561.55000 BWP
1000 IMP17123.10000 BWP
2000 IMP34246.20000 BWP
5000 IMP85615.50000 BWP
10000 IMP171231.00000 BWP