جنيه مانكس إلى نغولتروم بوتاني

تحويل IMP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
105304 btn

1.00000 IMP = 105.30400 BTN

Mid-market exchange rate at 20:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492261.658120.964518.8216
1 GBP1.1527411.26295105.2611.72021.911391.1118221.6966
1 USD0.912750.791797183.3451.362051.513430.8803517.1793
1 INR0.01095140.009500230.011998310.01634230.01815860.01056270.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / نغولتروم بوتاني
1 IMP105.30400 BTN
5 IMP526.52000 BTN
10 IMP1053.04000 BTN
20 IMP2106.08000 BTN
50 IMP5265.20000 BTN
100 IMP10530.40000 BTN
250 IMP26326.00000 BTN
500 IMP52652.00000 BTN
1000 IMP105304.00000 BTN
2000 IMP210608.00000 BTN
5000 IMP526520.00000 BTN
10000 IMP1053040.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جزيرة مان
1 BTN0.00950 IMP
5 BTN0.04748 IMP
10 BTN0.09496 IMP
20 BTN0.18993 IMP
50 BTN0.47481 IMP
100 BTN0.94963 IMP
250 BTN2.37407 IMP
500 BTN4.74813 IMP
1000 BTN9.49627 IMP
2000 BTN18.99254 IMP
5000 BTN47.48135 IMP
10000 BTN94.96270 IMP