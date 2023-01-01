جنيه مانكس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل IMP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
2260.37 bam

1.00000 IMP = 2.26037 BAM

Mid-market exchange rate at 20:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095591.30441.492291.658090.964518.82
1 GBP1.1527411.26285105.2521.720251.911381.1118221.695
1 USD0.912850.79186183.3451.36221.513550.880417.1794
1 INR0.01095240.009500990.011998310.01634410.018160.01056330.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 IMP2.26037 BAM
5 IMP11.30185 BAM
10 IMP22.60370 BAM
20 IMP45.20740 BAM
50 IMP113.01850 BAM
100 IMP226.03700 BAM
250 IMP565.09250 BAM
500 IMP1130.18500 BAM
1000 IMP2260.37000 BAM
2000 IMP4520.74000 BAM
5000 IMP11301.85000 BAM
10000 IMP22603.70000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه جزيرة مان
1 BAM0.44241 IMP
5 BAM2.21203 IMP
10 BAM4.42406 IMP
20 BAM8.84812 IMP
50 BAM22.12030 IMP
100 BAM44.24060 IMP
250 BAM110.60150 IMP
500 BAM221.20300 IMP
1000 BAM442.40600 IMP
2000 BAM884.81200 IMP
5000 BAM2212.03000 IMP
10000 BAM4424.06000 IMP