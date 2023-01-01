غورد هايتي إلى بيزو فلبيني

تحويل HTG إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٤٢٢٫٠٢ php

1.00000 HTG = 0.42201 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HTG إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065388.56211.438261.660120.9636518.3332
1GBP1.15311.22835102.1171.65841.914211.1110921.1392
1USD0.93870.8141183.13351.35011.558360.904717.2094
1INR0.01129150.009792690.012028810.01624010.01874530.01088250.207009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Philippine Peso
1 HTG0.42201 PHP
5 HTG2.11007 PHP
10 HTG4.22015 PHP
20 HTG8.44030 PHP
50 HTG21.10075 PHP
100 HTG42.20150 PHP
250 HTG105.50375 PHP
500 HTG211.00750 PHP
1000 HTG422.01500 PHP
2000 HTG844.03000 PHP
5000 HTG2110.07500 PHP
10000 HTG4220.15000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Haiti Gourde
1 PHP2.36959 HTG
5 PHP11.84795 HTG
10 PHP23.69590 HTG
20 PHP47.39180 HTG
50 PHP118.47950 HTG
100 PHP236.95900 HTG
250 PHP592.39750 HTG
500 PHP1184.79500 HTG
1000 PHP2369.59000 HTG
2000 PHP4739.18000 HTG
5000 PHP11847.95000 HTG
10000 PHP23695.90000 HTG