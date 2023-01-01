1 بيزو فلبيني إلى غورد هايتي

تحويل PHP إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٢٫٣٨ htg

1.00000 PHP = 2.38291 HTG

Mid-market exchange rate at 00:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.072989.21161.46591.646560.9643518.7399
1GBP1.15311.2371102.8651.690251.898561.111921.6079
1USD0.932050.808342183.151.36631.534680.8988517.4666
1INR0.01120930.009721490.012026510.01643170.01845680.010810.210061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Haiti Gourde
1 PHP2.38291 HTG
5 PHP11.91455 HTG
10 PHP23.82910 HTG
20 PHP47.65820 HTG
50 PHP119.14550 HTG
100 PHP238.29100 HTG
250 PHP595.72750 HTG
500 PHP1191.45500 HTG
1000 PHP2382.91000 HTG
2000 PHP4765.82000 HTG
5000 PHP11914.55000 HTG
10000 PHP23829.10000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Philippine Peso
1 HTG0.41966 PHP
5 HTG2.09828 PHP
10 HTG4.19655 PHP
20 HTG8.39310 PHP
50 HTG20.98275 PHP
100 HTG41.96550 PHP
250 HTG104.91375 PHP
500 HTG209.82750 PHP
1000 HTG419.65500 PHP
2000 HTG839.31000 PHP
5000 HTG2098.27500 PHP
10000 HTG4196.55000 PHP