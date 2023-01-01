جنيه جبل طارق إلى بات تايلاندي

تحويل GIP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٤٤٬٦٠٣٫٨٠ thb

1.00000 GIP = 44.60380 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 12:15 UTC
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GIP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063588.38941.436841.661980.96318.2433
1GBP1.1529411.22615101.9081.656591.916161.1102821.0334
1USD0.94030.815561183.11181.351051.562740.905517.154
1INR0.01131360.009812820.01203210.01625580.01880290.0108950.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / باهت تايلندي
1 GIP44.60380 THB
5 GIP223.01900 THB
10 GIP446.03800 THB
20 GIP892.07600 THB
50 GIP2230.19000 THB
100 GIP4460.38000 THB
250 GIP11150.95000 THB
500 GIP22301.90000 THB
1000 GIP44603.80000 THB
2000 GIP89207.60000 THB
5000 GIP223019.00000 THB
10000 GIP446038.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / جنيه جبل طارق
1 THB0.02242 GIP
5 THB0.11210 GIP
10 THB0.22420 GIP
20 THB0.44839 GIP
50 THB1.12098 GIP
100 THB2.24196 GIP
250 THB5.60490 GIP
500 THB11.20980 GIP
1000 THB22.41960 GIP
2000 THB44.83920 GIP
5000 THB112.09800 GIP
10000 THB224.19600 GIP