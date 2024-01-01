Cebelitarık lirasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile GIP → THB çevirin

1.000 gip
45.408,60 thb

1.00000 GIP = 45.40860 THB

03:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535851.0725589.02361.452821.654020.9497518.3366
1 GBP1.1715311.25655104.2961.702061.937771.1126621.4824
1 USD0.932350.79583183.00181.354551.542140.8854517.0963
1 INR0.0112330.00958810.012047910.01631950.01857960.01066780.205975

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Tayland Bahtı
1 GIP45.40860 THB
5 GIP227.04300 THB
10 GIP454.08600 THB
20 GIP908.17200 THB
50 GIP2270.43000 THB
100 GIP4540.86000 THB
250 GIP11352.15000 THB
500 GIP22704.30000 THB
1000 GIP45408.60000 THB
2000 GIP90817.20000 THB
5000 GIP227043.00000 THB
10000 GIP454086.00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Cebelitarık Lirası
1 THB0.02202 GIP
5 THB0.11011 GIP
10 THB0.22022 GIP
20 THB0.44045 GIP
50 THB1.10112 GIP
100 THB2.20223 GIP
250 THB5.50558 GIP
500 THB11.01115 GIP
1000 THB22.02230 GIP
2000 THB44.04460 GIP
5000 THB110.11150 GIP
10000 THB220.22300 GIP