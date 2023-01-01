دولار فيجي إلى ليرة تركية

تحويل FJD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
11881 try

1.00000 FJD = 11.88100 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FJD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / ليرة تركية
1 FJD11.88100 TRY
5 FJD59.40500 TRY
10 FJD118.81000 TRY
20 FJD237.62000 TRY
50 FJD594.05000 TRY
100 FJD1188.10000 TRY
250 FJD2970.25000 TRY
500 FJD5940.50000 TRY
1000 FJD11881.00000 TRY
2000 FJD23762.00000 TRY
5000 FJD59405.00000 TRY
10000 FJD118810.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار فيجي
1 TRY0.08417 FJD
5 TRY0.42084 FJD
10 TRY0.84168 FJD
20 TRY1.68336 FJD
50 TRY4.20841 FJD
100 TRY8.41682 FJD
250 TRY21.04205 FJD
500 TRY42.08410 FJD
1000 TRY84.16820 FJD
2000 TRY168.33640 FJD
5000 TRY420.84100 FJD
10000 TRY841.68200 FJD