بير إثيوبي إلى ريال سعودي

تحويل ETB إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٧٫٨٢ sar

1.00000 ETB = 0.06782 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:43 UTC
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ETB إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065488.45681.438981.6630.964718.2083
1GBP1.1544711.22995102.1191.661231.919851.1137221.0206
1USD0.93860.813041183.02681.350651.560910.9054517.0906
1INR0.0113050.009792510.012044310.01626760.01880010.01090550.205844

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / ريال سعودي
1 ETB0.06782 SAR
5 ETB0.33912 SAR
10 ETB0.67824 SAR
20 ETB1.35648 SAR
50 ETB3.39120 SAR
100 ETB6.78241 SAR
250 ETB16.95603 SAR
500 ETB33.91205 SAR
1000 ETB67.82410 SAR
2000 ETB135.64820 SAR
5000 ETB339.12050 SAR
10000 ETB678.24100 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / البر الإثيوبي
1 SAR14.74400 ETB
5 SAR73.72000 ETB
10 SAR147.44000 ETB
20 SAR294.88000 ETB
50 SAR737.20000 ETB
100 SAR1474.40000 ETB
250 SAR3686.00000 ETB
500 SAR7372.00000 ETB
1000 SAR14744.00000 ETB
2000 SAR29488.00000 ETB
5000 SAR73720.00000 ETB
10000 SAR147440.00000 ETB